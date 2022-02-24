У Маккенни двойной перелом стопы после матча против «Вильярреала»

Дата публикации: 24-02-2022

В матче 1/8 финала ЛЧ против «Вильярреала» туринцы не только упустили победу, но и потеряли Вестона Маккенни. Хавбек получил серьезную травму и может остаться вне игры до завершения сезона. Об этом сообщает «Football Italia».



Неприятный для «Ювентуса» эпизод случился в конце матча. Маккенни серьезно пострадал после подката Первиса Эступиньяна и был заменен. Футболист не смог покинуть поле самостоятельно. О характере травмы стало известно в ходе обследования полузащитника уже после окончания встречи.



У Маккенни диагностировали переломы двух плюсневых костей на левой стопе. Период восстановления при такой травме обычно длится порядка 2 месяцев, потому вероятность увидеть 23-летнего американца на поле до завершения сезона минимальна.