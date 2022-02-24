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Три лидера «Баварии» выразили желание продлить контракты

Дата публикации: 24-02-2022

Три ветерана мюнхенской команды выразили желание пролонгировать сотрудничество с клубом. Речь идет о Томасе Мюллере, Мануэле Нойере и Роберте Левандовски.

«Bayern & Germany», указывая в качестве источника «Sport Bild», пишет, что футболисты готовы подписать с «Баварией» новые контракты со сроком действия до 2025 года. Их текущие соглашения рассчитаны до лета 2023 года.

Нойер обсуждает с «Баварией» детали продления сотрудничества. Голкипер намерен завершить свою карьеру в мюнхенском клубе. Мюллер может подписать новое соглашение в ближайшем будущем. Левандовски «Бавария» еще не предлагала пролонгировать контракт.

Ранее ряд источников сообщали о переговорах мюнхенцев с Сержем Гнабри. Однако пока вингер не продлил сотрудничество с клубом.

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