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«Барселона» интересуется игроком «Аякса» Гравенберхом и Кесси из «Милана»

Дата публикации: 24-02-2022

По информации «Mundo Deportivo», каталонцы хотят подписать Франка Кесси из «Милана» и Райана Гравенберха, принадлежащего «Аяксу».

В «Барселоне» планируют приобрести хавбека голландской команды на место Серхио Бускетса в долгосрочной перспективе. Среди конкурентов «сине-гранатовых» в споре за 19-летнего футболиста «Аякса» значатся «Бавария» и «Реал». В сезоне 21/22 в активе Гравенберха 30 поединков за клуб из Нидерландов (1 гол, 4 ассиста). Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 000 000 евро.

Кесси по окончании сезона может стать свободным агентом, что привлекает «Барселону». Каталонцы намерены подписать хавбека бесплатно. В 25 встречах текущего сезона Кесси отметился 6 голами и 1 ассистом. По данным Transfermarkt.de, стоимость ивуарийца равняется 48 млн евро.

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