«МЮ» может серьезно потратиться на трансфер Нкунку

Дата публикации: 24-02-2022

Один из лидеров «Лейпцига» заинтересовал «Ман Юнайтед». По информации «Bild», «манкунианцы» нацелились на Кристофера Нкунку. Переход полузащитника англичане намерены оформить в летнее межсезонье. За его трансфер английскому гранду придется заплатить порядка 75 млн евро.



Состав «РБ Лейпциг» Нкунку, обучавшийся футболу в клубе «Мароль», пополнил в 2019 году. В Германию он перебрался из «ПСЖ», за который выступал с 2016 года. За его переход немцы заплатили 15 млн евро.



В текущем сезоне Нкунку выходил на поле в футболке «быков» в 33 встречах, отметившись 22 голами и 13 результативными пасами. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.



Рыночная стоимость 24-летнего француза составляет 55 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).