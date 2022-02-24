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«МЮ» может серьезно потратиться на трансфер Нкунку

Дата публикации: 24-02-2022

Один из лидеров «Лейпцига» заинтересовал «Ман Юнайтед». По информации «Bild», «манкунианцы» нацелились на Кристофера Нкунку. Переход полузащитника англичане намерены оформить в летнее межсезонье. За его трансфер английскому гранду придется заплатить порядка 75 млн евро.

Состав «РБ Лейпциг» Нкунку, обучавшийся футболу в клубе «Мароль», пополнил в 2019 году. В Германию он перебрался из «ПСЖ», за который выступал с 2016 года. За его переход немцы заплатили 15 млн евро.

В текущем сезоне Нкунку выходил на поле в футболке «быков» в 33 встречах, отметившись 22 голами и 13 результативными пасами. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Рыночная стоимость 24-летнего француза составляет 55 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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