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Кристенсен – главная цель «Интера» на лето

Дата публикации: 24-02-2022

Издание «La Gazzetta dello Sport» рассказало о трансферных планах «Интера» на ближайшее лето. Источник утверждает, что приоритетом для миланцев будет подписание Андреаса Кристенсена, выступающего за «Челси». Руководство «нерадзурри» уверено, что 25-летний датчанин сможет укрепить центр обороны клуба.

«Интер» не является единственным претендентом на Кристенсена. Заполучить защитника также хочет «Бавария», которая по окончании сезона лишится Никласа Зюле. Последний ранее заявил о решении перейти в «Боруссию» (Дортмунд).

Кристенсен связан трудовыми отношениями с «Челси» до июня 2022 года. При этом датчанин уже оповестил руководство лондонцев о том, что уйдет из команды по завершении сезона.

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