Свернуть список

«Милан» готов серьезно потратиться на трансферы летом

Дата публикации: 24-02-2022

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что руководство «Милана» готово существенно увеличить трансферный бюджет клуба на ближайшее лето. Итальянцы намерены потратить на новых игроков порядка 100 млн евро. Если «россонери» удастся завоевать чемпионство в Серии А, то бюджет может увеличиться.

Миланцы проявляют интерес к Ренату Саншешу и Свену Ботману, правами на которых владеет «Лилль». Суммарная стоимость данных футболистов составляет порядка 60 млн евро. Также команда Стефано Пиоли планирует подписать Стевена Бергвейна из «Тоттенхэма» и Юго Экитика, выступающего за «Реймс». На их трансферы итальянцы могут потратить порядка 40 млн евро.

В текущем розыгрыше Серии А «Милан» после 26 проведенных встреч занимает 1 место, имея в своем активе 56 очков.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close