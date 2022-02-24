«Милан» готов серьезно потратиться на трансферы летом

Дата публикации: 24-02-2022

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что руководство «Милана» готово существенно увеличить трансферный бюджет клуба на ближайшее лето. Итальянцы намерены потратить на новых игроков порядка 100 млн евро. Если «россонери» удастся завоевать чемпионство в Серии А, то бюджет может увеличиться.



Миланцы проявляют интерес к Ренату Саншешу и Свену Ботману, правами на которых владеет «Лилль». Суммарная стоимость данных футболистов составляет порядка 60 млн евро. Также команда Стефано Пиоли планирует подписать Стевена Бергвейна из «Тоттенхэма» и Юго Экитика, выступающего за «Реймс». На их трансферы итальянцы могут потратить порядка 40 млн евро.



В текущем розыгрыше Серии А «Милан» после 26 проведенных встреч занимает 1 место, имея в своем активе 56 очков.