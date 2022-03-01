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Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Дата публикации: 01-03-2022

По информации ресурса «Hurriyet», Марсело Бьельса, ранее возглавлявший «Лидс», может стать тренером «Фенербахче». Руководство турецкой команды хочет видеть аргентинца во главе клуба. Переговоров со специалистом еще не было, но в «Фенербахче» уже приступили к подготовке предложения для Бьельсы.

Аргентинец руководил «Лидсом» с 2018 года. Минувшим летом он пролонгировал трудовые отношения с командой, но доработать до конца сезона 21/22 ему не удалось. В феврале руководство английского клуба отправило его в отставку.

Помимо «Лидса», Бьельса руководил «Лиллем», «Лацио», «Атлетиком», «Марселем» и другими командами. Также специалист работал с чилийской и аргентинской сборными. В 2001 году Бьельса получил звание лучшего тренера (по версии МФФИИС).

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