Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Дата публикации: 01-03-2022

По информации ресурса «Hurriyet», Марсело Бьельса, ранее возглавлявший «Лидс», может стать тренером «Фенербахче». Руководство турецкой команды хочет видеть аргентинца во главе клуба. Переговоров со специалистом еще не было, но в «Фенербахче» уже приступили к подготовке предложения для Бьельсы.



Аргентинец руководил «Лидсом» с 2018 года. Минувшим летом он пролонгировал трудовые отношения с командой, но доработать до конца сезона 21/22 ему не удалось. В феврале руководство английского клуба отправило его в отставку.



Помимо «Лидса», Бьельса руководил «Лиллем», «Лацио», «Атлетиком», «Марселем» и другими командами. Также специалист работал с чилийской и аргентинской сборными. В 2001 году Бьельса получил звание лучшего тренера (по версии МФФИИС).