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Лингард покинет «МЮ» по окончании сезона на правах свободного агента

Дата публикации: 01-03-2022

По завершении текущего сезона Джесси Лингард уйдет из «Ман Юнайтед» в статусе свободного агента. Хавбек настроен решительно и не собирается продлевать сотрудничество с «манкунианцами». При этом он готов отдавать все свои силы в оставшихся играх за клуб. Такой информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.

Лингард обучался футболу в академии «МЮ». В основе «красных дьяволов» он дебютировал летом 2014 года. Действующее соглашение полузащитника истекает ближайшим летом. Прошлой осенью клуб предлагал игроку пролонгировать соглашение, но Лингард отказался делать это.

В сезоне 21/22 на счету Джесси 2 гола и 1 ассист в 18 играх во всех турнирах.

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