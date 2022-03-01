Клуб МЛС хочет подписать Рамоса

Дата публикации: 01-03-2022

«Footmercato» пишет, что «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересован в подписании Серхио Рамоса, выступающего за «ПСЖ».



Испанец, длительное время защищавший цвета «Реала», решил сменить команду прошлым летом. После окончания контракта с мадридцами он перебрался во Францию в статусе свободного агента. С начала сезона Рамос провел за парижан всего 5 поединков, отличившись 1 раз. Стабильному выступлению центрбека мешают травмы.



С «ПСЖ» футболист связан трудовыми отношениями до лета 2023 года. Рыночный ценник на 35-летнего Серхио равняется 8 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).



За испанскую сборную Рамос выступает с 2005 года. Вместе с национальной командой он выигрывал ЧЕ-2008, ЧЕ-2012 и ЧМ-2010.