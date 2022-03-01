44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года

Дата публикации: 01-03-2022

Кайл Краузе, являющийся президентом «Пармы», сообщил о пролонгации соглашения с Джанлуиджи Буффоном.



«Хочу поделиться хорошими новостями. Джиджи продлил сотрудничество с командой до 2024 года. Буффон легендарный футболист и это здорово, что он продолжит играть за «Парму». Мы рады, что Джиджи остался верен команде», - цитирует Краузе на своем сайте Джанлука Ди Марцио.



Буффон большую часть своей карьеры защищал цвета «Ювентуса». Однако именно в «Парме» он дебютировал на профессиональном уровне. Минувшим летом состоялось его возвращение в родной клуб. Вратарь подписал с «Пармой» соглашение, рассчитанное на 1 год.



В сезоне 2021/2022 в активе 44-летнего стража ворот 23 игры (23 пропущенных мяча).