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«Барселона» ведет переговоры с футболистом «Милана» Кесси

Дата публикации: 01-03-2022

По данным Sport.es, «Барселона» обсуждает с Франком Кесси возможность сотрудничества. Каталонцы активизировались в последние недели.

Ранее ивуариец отказался продлевать трудовые отношения с «Миланом», несмотря на выгодное предложение со стороны «россонери» (годовая зарплата хавбека в случае подписания нового контракта увеличилась бы до 5 млн евро). Кесси интересен вариант с переходом в «Барселону».

За «Милан» ивуариец выступает с 2017 года. Срок действия текущего контракта полузащитника с клубом ограничен летом 2022 года. В нынешнем сезоне Кесси появлялся на поле в 26 поединках (6 забитых мячей).

Рыночная стоимость ивуарийца равняется 48 млн евро (Transfermarkt.de).

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