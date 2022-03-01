Полузащитник «Реала» Себальос может вернуться в АПЛ

Дата публикации: 01-03-2022

«Кристал Пэлас» рассматривает вариант с подписанием Дани Себальоса, правами на которого владеет «Реал». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».



Источник сообщил, что лондонцы оценили хавбека мадридцев в 18 млн евро. О планах руководства «сливочных» в отношении 25-летнего футболиста не сообщается.



Состав «Реала» Себальос пополнил в июле 2017 года. Его дебют за мадридскую команду состоялся уже через месяц. В текущем сезоне игрок провел за «сливочных» всего 6 поединков, в которых не отметился результативными действиями. Его соглашение с «Реалом» действует до лета 2023 года.



Примечательно, что в 2019-2021 годах Себальос уже выступал в АПЛ. В тот период хавбек находился в аренде в «Арсенале».