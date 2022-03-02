Лондонский клуб заинтересован в приглашении Балотелли

Дата публикации: 02-03-2022

Марио Балотелли, проводящий неплохой сезон в Турции, может оказаться в «Фулхэме». Информацией поделилось издание «Football Italia», указывая в качестве источника турецкий ресурс «Star». Отмечается, что переход 31-летнего форварда лондонцы могут оформить в летнее межсезонье.



Текущий сезон Балотелли проводит за команду «Адана Демирспор». В 22 встречах турецкой Суперлиги он отличился 11 раз и сделал 5 ассистов. Удачная игра нападающего не осталась незамеченной. Месяцем ранее Марио вызывали в тренировочный лагерь итальянской сборной.



Соглашение Балотелли с турецким клубом в силе до середины 2024 года.



«Фулхэм», лидирующий в Чемпионшипе, рассчитывает вернуться в АПЛ в следующем сезоне. В клубе уверены, что Балотелли сможет усилить их команду.