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Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»

Дата публикации: 02-03-2022

«Локомотив» расстался с Маркусом Гисдолем. Информация появилась на сайте «железнодорожников».

Руководство командой доверено Марвину Компперу, ранее занимавшему должность помощника Гисдоля. Специалист будет готовить «красно-зеленых» к предстоящим поединкам в РПЛ и Кубке страны в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

О причинах ухода Гисдоля рассказал Иван Карпов. Журналист сообщил, что специалисту пришлось покинуть Россию, поскольку на него оказывалось серьезное давление со стороны немецкой футбольной федерации и семьи. Маркусу сказали: «Если продолжишь тренировать в России, то на работу в Германии можешь не рассчитывать».

Гисдоль руководил «Локо» с ноября прошлого года.

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