Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»

Дата публикации: 02-03-2022

«Локомотив» расстался с Маркусом Гисдолем. Информация появилась на сайте «железнодорожников».



Руководство командой доверено Марвину Компперу, ранее занимавшему должность помощника Гисдоля. Специалист будет готовить «красно-зеленых» к предстоящим поединкам в РПЛ и Кубке страны в статусе исполняющего обязанности главного тренера.



О причинах ухода Гисдоля рассказал Иван Карпов. Журналист сообщил, что специалисту пришлось покинуть Россию, поскольку на него оказывалось серьезное давление со стороны немецкой футбольной федерации и семьи. Маркусу сказали: «Если продолжишь тренировать в России, то на работу в Германии можешь не рассчитывать».



Гисдоль руководил «Локо» с ноября прошлого года.