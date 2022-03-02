«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» претендуют на Руиса

Дата публикации: 02-03-2022

«Tuttomercatoweb» сообщает, что Фабиан Руис попал в сферу интересов сразу 2 английских грандов. По сведениям источника, в своей команде 25-летнего хавбека «Наполи» хотят видеть «Арсенал» и «МЮ».



В Неаполе Руис имеет далеко не самую большую зарплату, потому при наличии хорошего финансового предложения он может сменить клуб. Ранее СМИ писали об интересе к испанцу со стороны «Реала» и «Барселоны».



Состав «Наполи» Руис пополнил в 2018 году, перебравшись из «Бетиса». Сумма сделки – 30 млн евро. В сезоне 2021/2022 в активе испанца 28 встреч (6 забитых мячей, 4 результативных паса).



Его соглашение с «Наполи» истекает в 2023 году.