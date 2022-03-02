Левандовски может перейти в «Атлетико»

Дата публикации: 02-03-2022

Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» и переехать в Мадрид. Источник утверждает, что форвард готов продолжить карьеру в «Атлетико».



Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе 33-летнего поляка из мюнхенской команды. Левандовски рассчитывает получить предложение от «Баварии», но руководство немецкого клуба не торопится начинать переговоры по продлению сотрудничества.



За мюнхенский клуб Роберт выступает с 2014 года. В текущем он был задействован в 33 поединках за «Баварию», в которых он забил 39 мячей и отдал 3 результативные передачи.



Стоимость Левандовски на трансферном рынке оценивается в 50 000 000 евро (Transfermarkt.de).



Источник – «El Chiringiuto TV».