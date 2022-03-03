«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Фарке

Дата публикации: 03-03-2022

«Краснодар» расстался с Даниэлем Фарке. В пресс-службе «быков» сообщили, что трудовые отношения с 45-летним специалистом прекращены по соглашению сторон. Помимо Фарке, клуб завершил сотрудничество с Кристофером Джоном, Эдмундом Римером и Крисом Домогаллой, которые помогали Фарке.



Готовить команду к ближайшим поединкам будет Алексей Антонюк, назначенный исполняющим обязанности наставника «Краснодара».



«Благодарим тренерский штаб за выполненную работу и желаем успехов в будущем», - сообщает пресс-служба «быков».



Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года. «Быки» после 18 сыгранных матчей находятся на 6 строчке в РПЛ, имея в своем активе 29 очков.