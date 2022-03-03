Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах Вернера

Дата публикации: 03-03-2022

По информации «Sky Germany», «Боруссия» (Дортмунд) хочет вернуть Тимо Вернера в Бундеслигу.



Сообщается, что переговоры по нападающему пока не ведутся. Однако руководство «Боруссии» имеет хорошие отношения с Фолькером Струтом, представляющим интересы Вернера.



В «Челси» форвард сборной Германии получает около 16 млн евро за сезон, что может стать серьезной проблемой. Дело в том, что «шмели» не готовы платить ему такую же сумму, и в случае перехода Вернеру придется пойти на сокращение зарплаты.



На «Стемфорд Бридж» Вернер перебрался в 2020 году из «Лейпцига». В сезоне 21/22 в активе футболиста 23 игры (6 голов, 2 ассиста).