В «Локомотиве» ответили на сообщения о возможном назначении Карпина

Дата публикации: 03-03-2022

Томас Цорн рассказал о ситуации с новым главным тренером «Локомотива».



«Клуб в настоящий момент не ведет переговоры по новому наставнику», - сообщил спортивный директор «железнодорожников» корреспонденту «Чемпионата».



Ранее на «Матч ТВ» появилась информация, что среди кандидатов на пост тренера команды значится Валерий Карпин. Также сообщалось о том, что представители «Локомотива» обсуждали со специалистом возможность сотрудничества. Напомним, действующее соглашение Карпина с РФС истекает в марте.



«Локомотив» остался без рулевого 1-го марта после того, как команду покинул Маркус Гисдоль. Сам немец позднее отметил, что решил покинуть столичный клуб, поскольку не одобряет действий России на Украине.