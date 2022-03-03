Швейцарский миллиардер: Абрамович просит слишком много денег за «Челси»

Дата публикации: 03-03-2022

Абрамович готов избавиться от «Челси». Бизнесмен предложил лондонцев Хансйоргу Виссу.



«Абрамович намерен продать виллы, расположенные в Англии. Кроме того, он планирует в ускоренном режиме реализовать «Челси». Мне и еще 3 бизнесменам 1-го марта было направлено предложение по лондонской команде. На раздумье я взял несколько дней. Роман хочет получить за «Челси» очень много. Клуб задолжал ему порядка 2 млрд фунтов, а резервы на погашение этой суммы отсутствуют. Тому, кто выкупит команду, придется отдать долг Абрамовичу. Я допускаю возможность покупки «Челси», но в одиночку делать это не готов. Если приобретение состоится, то в рамках консорциума из 5-6 человек», - цитирует Висса ресурс «Blick».



Ранее Абрамовичу было отказано во въезде в Великобританию.