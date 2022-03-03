«Марсель» намерен выкупить контракт Гендузи у «Арсенала»

Дата публикации: 03-03-2022

Маттео Гендузи, в текущем сезоне выступающий за «Марсель» в рамках договора аренды, может стать полноценным игроком французского клуба. Информацией поделился ресурс «RMC Sport».



Правами на Гендузи владеет «Арсенал». «Марселю» интересен трансфер 22-летнего хавбека. За его переход боссы «бело-голубых» готовы выложить 11 000 000 евро.



Свою профессиональную карьеру Гендузи начинал в «Лорьяне». Его переход в «Арсенал» состоялся в 2018 году. «Марсель» оформил аренду полузащитника минувшим летом. В текущем сезоне на его счету 38 поединков, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 11 результативными передачами.



Стоимость Гендузи равняется 22 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).