«Бавария» интересуется защитником «Мидлсбро»

Дата публикации: 03-03-2022

Согласно данным «Sky Sports», Джед Спенс, выступающий за «Мидлсбро», попал в сферу интересов «Баварии».



Сообщается, что представители мюнхенцев анализируют игру 21-летнего англичанина, который сезон 2021/2022 проводит в «Ноттингем Форест». Скауты «Баварии» довольны выступлением фулбека и планируют приступить к переговорам относительно его перехода в ближайшее время.



Спенс обучался футболу в структуре «Фулхэма». Ряды «Мидлсбро» он пополнил в 2018 году. В текущем сезоне в его активе 2 забитых мяча и 3 голевые передачи в 32 поединках за «красных».



Контракт Спенса с «Мидлсбро» истекает в середине 2024 года. Стоимость защитника составляет 2,5 млн евро (Transfermarkt.de).