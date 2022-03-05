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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к Мартинесу

Дата публикации: 05-03-2022

По информации «The Sun», интерес к Лаутаро Мартинесу, выступающему за «Интер», проявляют два английских топ-клуба. Речь идет о «Ливерпуле» и «Ман Сити».

Для «горожан» форвард не является приоритетной целью. Клуб будет рассматривать вариант с его трансфером в случае провала переговоров по переходу Эрлинга Холанда. «Ливерпуль», подписав Мартинеса, хочет освежить линию нападения.

За «Интер» аргентинец выступает с 2018 года. В текущем сезоне в активе 24-летнего футболиста 12 забитых мячей и 2 голевых паса в 35 встречах. При этом Мартинес не может отличиться уже на протяжении 10 поединков во всех турнирах.

Его соглашение с «нерадзурри» истекает летом 2026 года. Стоимость нападающего – 80 млн евро («Transfermarkt»).

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