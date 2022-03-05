«Интер» снова нацелился на Тюрама

Дата публикации: 05-03-2022

Миланский «Интернационале» рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее летнее трансферное окно.



Как сообщает издание «Tuttosport», итальянский клуб вернулся в кандидатуре нападающего «Борусии» из Мёнхенгладбаха Маркуса Тюрама. Игрок может стать заменой Алексису Санчесу или Лаутаро Мартинесу.



В этом сезоне французский футболист принял участие в 18 играх (656 минут), в которых отличился забитым голом.



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Маркуса в 28 000 000 евро.



Напомним, что ранее Тюрам был дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в лицо сопернику.