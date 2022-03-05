«Арсенал» близок к покупке вингера «Брюгге»

Дата публикации: 05-03-2022

Ноа Ланг может сменить «Брюгге» на «Арсенал». «Пушкари» заинтересованы в трансфере вингера. Сумма сделки оценивается в 40 млн евро. «Calciomercato», указывая в качестве источника информации бельгийские ресурсы, пишет, что боссы лондонцев готовы удовлетворить запросы руководства «Брюгге».



Ланг воспитывался в академии «Аякса». В основу голландского клуба футболисту пробиться не удалось. Летом 2021 года он перешел в «Брюгге», проведя до этого 1 сезон в бельгийском клубе на правах аренды. Сумма трансфера составила 6 000 000 евро. Соглашение Ноа Ланга с «Брюгге» рассчитано до июня 2025 года.



В сезоне 21/22 в активе крайнего полузащитника 37 игр (8 голов, 12 ассистов). Transfermarkt.de оценивает 22-летнего голландца в 25 млн евро.