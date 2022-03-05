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«Вест Хэм» готов заплатить 25 млн фунтов за Брою

Дата публикации: 05-03-2022

«Вест Хэм Юнайтед» работает над усилением линии нападения в ближайшее летнее трансферное.

Согласно информации Sport.es, «молотобойцы» сосредоточились на приобретении футболиста «Челси» Армандо Брои, выступающего за Саутгемптон на права аренды. Источник утверждает, что лондонский клуб готов заплатить за албанского форварда около 25 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что на его счету в текущем сезоне девять голов и результативная передача в 27 играх.

На Брою также претендует другой лондонский клуб – «Арсенал».

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