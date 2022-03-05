«Барселона» предложила «Севилье» Деста в обмен на Кунде

Дата публикации: 05-03-2022

Sport.es информирует, что «Барселона» продолжает прорабатывать вопрос по подписанию Жюля Кунде. Каталонцы намерены предложить «Севилье», владеющей правами на защитника, включить в сделку Серджиньо Деста.



За «андалусийцев» Кунде, являющийся воспитанником «Бордо», выступает с лета 2019 года. С испанской командой он связан контрактом до июня 2024 года. В текущем сезоне Жюль провел за «Севилью» 30 поединков, в которых отличился 1 раз и отдал 1 голевую передачу. Рыночный ценник на 23-летнего француза составляет € 60 млн (данные с портала «Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что сам Кунде хотел бы перебраться в АПЛ и выступать в составе «Челси».



В активе центрбека 7 поединков за национальную команду.