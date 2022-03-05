«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в защитнике «Торино»

Дата публикации: 05-03-2022

Защитник «Торино» Уилфред Синго заинтересовал два английских коллектива. Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» вышли на представителей футболиста с предложением, сообщает «Football Italia».



По информации издания, клубы неоднократно отправляли своих наблюдателей на поединки с участием «быков», чтобы собрать побольше информации о фулбеке. Контракт Синго истекает летом 2023 года, что означает вероятность привлекательной цены для потенциальных покупателей.



На счету Синго 25 матчей в текущем розыгрыше Серии А, в которых он отличился тремя забитыми мячами, а также отдал четыре результативных передачи.



«Transfermarkt» оценивает футболиста в 12 млн евро.