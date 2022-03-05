«Эвертон» готов продать лидеров из-за финансовых проблем

Дата публикации: 05-03-2022

«Эвертон» ввиду финансовых проблем готов рассмотреть вариант с продажей своих лидеров. Об этом рассказал ресурс «The Telegraph».



Сообщается, что «ириски» могут выставить на трансфер двух ключевых футболистов. Речь идет о Ришарлисоне и Доминике Калверте-Льюине.



Текущий сезон клуб проводит крайне неудачно. После 24 проведенных игр коллектив из Ливерпуля находится на 17-ой строчке в АПЛ. От «Бернли», расположившегося ниже, команду отделяет всего 1 очко. Угроза вылета из лиги также может повлиять на решение о продаже лидеров.



Ценник на Ришарлисона составляет 55 млн евро (Transfermarkt.de). Его соглашение с «Эвертоном» истекает летом 2024 года. Стоимость Калверта-Льюина равняется 45 млн евро. Он связан контрактом с «ирисками» до 2025 года.