«Рома» ведет переговоры с вратарем «Бенфики»

Дата публикации: 05-03-2022

Итальянская «Рома» намерена усилить состав вратарем «Бенфики» Миле Сливаром.



«Волки» уже начали переговоры с сербским футболистом бельгийского происхождения и имеют большие шансы осуществить трансфер в летнее окно, сообщает Фабрицио Романо.



22-летний кипер в нынешнем сезоне не выступал за основную команду «Бенфики», выходя в основном составе молодежной команды. На счету Сливара 11 поединков в составе «орлов», в которых он пропустил 12 мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.



Отметим, что контракт игрока с «Бенфикой» истекает летом 2022 года.