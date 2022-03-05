Червиченко не исключает перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Дата публикации: 05-03-2022

Экс-президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможном переходе РФС в конфедерацию футбола Азии. На подобный шаг Россия может пойти в свете последних решений УЕФА.



«Таких настроений в Азии нет. Здесь не поддерживают истерию, которую демонстрирует Европа, прогибающаяся под давлением Америки. В Европе принимают все инструкции, что приходят оттуда. С Азией так не получится, поскольку страны здесь более независимые, несмотря на то, что именно европейцы считают себя таковыми. Текущая ситуация пройдет, и будем выбирать направление движения», - цитирует Андрея Червиченко издание «Комсомольская правда».



28-го февраля стало известно об отстранении российских сборных и команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.