«Ростов» ведет переговоры с Карпиным

Дата публикации: 07-03-2022

«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщает о возможном возвращении Валерия Карпина в «Ростов».



По данным издания, специалист обсуждает с представителями «жёлто-синих» возможность сотрудничества. Если им удастся достичь соглашения, то Карпин возглавит «Ростов» и будет совмещать тренерскую деятельность в сборной и клубе.



С командой с берегов Дона он работал в 2017-2021 году, а затем стал наставником национальной сборной России. Будучи тренером, Карпин также возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).



Будущее 53-летнего специалиста в российской сборной остается под вопросом. Его контракт с РФС истекает в марте. При этом национальная команда по решению ФИФА уже точно не сыграет на ЧМ-22.