Хазенхюттль является кандидатом на пост главного тренера «МЮ»

Дата публикации: 07-03-2022

По информации «Daily Mirror», Ральф Хазенхюттль, работающий в «Саутгемптоне», попал в число кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед».



«Манкунианцы» продолжают искать специалиста, который возглавит команду в летнее межсезонье. На место рулевого также претендуют Маурисио Почеттино, имеющий действующий контракт с «ПСЖ», и Эрик тен Хаг, работающий с «Аяксом».



Тренерская карьера Хазенхюттля началась в 2004 году. «Саутгемптон» 54-летний специалист возглавил в 2018 году. «Святые» под его руководством после 27 проведенных игр расположились на 9-й строчке в АПЛ, имея в своем активе 35 очков.



Ранее СМИ сообщали о решении Хазенхюттля закончить карьеру после того, как его соглашение с «Саутгемптоном» истечет (лето 2024 года).