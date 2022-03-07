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Онана может перейти в «Вест Хэм»

Дата публикации: 07-03-2022

«The Sun» пишет, что карьера Амаду Онана, права на которого принадлежат «Лиллю», может продолжиться в «Вест Хэме». На его трансфере настаивает Дэвид Мойес, возглавляющий «молотобойцев». Специалист оказался под впечатлением от игры хавбека в матче ЛЧ против «Челси».

Футбольное образование Онана получил в академии «Хоффенхайма». Во французской Лиге 1 он выступает с 2021 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего полузащитника 30 встреч за «Лилль» (2 забитых мяча, 1 голевой пас).

Руководство «догов» готово расстаться со своим игроком, но рассчитывает выручить с его продажи не меньше 20 млн фунтов. «Вест Хэм Юнайтед» согласен удовлетворить финансовые запросы «Лилля» и хочет выкупить права на Онана до увеличения его цены. Трансфер может состояться ближайшим летом.

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