«Интер» готов предложить Дибале контракт на 7,5 млн евро в год

Дата публикации: 07-03-2022

Пауло Дибала может оказаться в «Интере». Источник утверждает, что Беппе Маротта, занимающий должность гендиректора миланцев, в ближайшее время проведет встречу с представителями форварда. Она пройдет раньше переговоров между агентом футболиста и «Ювентусом» о пролонгации соглашения.



«Нерадзурри» подготовили для 28-летнего аргентинца контракт, рассчитанный на 5 лет, с годовой зарплатой в 7,5 млн евро. «Ювентус» готов предложить Дибале соглашение на 3 года и зарплату на 0,5 млн евро меньше.



В составе туринцев Пауло выступает с лета 2015 года. В сезоне 21/22 на его счету 27 игр (12 забитых мячей, 6 ассистов). Соглашение нападающего с итальянской командой заканчивается ближайшим летом.



Источник – «La Gazzetta dello Sport».