«Ювентус» планирует подписать защитника «Кальяри»

Дата публикации: 07-03-2022

Рауль Белланова попал в сферу интересов «Ювентуса». Информацией поделился ресурс «Goal». В своей команде 21-летнего защитника хочет видеть Массимилиано Аллегри, которому импонируют его игровые качества.



Белланова, являющийся воспитанником «Милана», на сезон 2021/2022 арендован «Кальяри». Правами на игрока владеет «Бордо», но у итальянского клуба есть возможность выкупить контракт футболиста. Ожидается, что руководство «Кальяри» воспользуется ей. «Юве» готов заплатить за Рауля 9 млн евро.



В нынешнем сезоне Белланова выходил на поле в 21 поединке Серии А, в которых отличился 1 раз и отдал 1 голевую передачу. Рыночная стоимость защитника составляет 2 000 000 евро (Transfermarkt.de).