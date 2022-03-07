«ПСЖ» хочет вернуть Кина летом

Дата публикации: 07-03-2022

По данным «Calciomercato», летом «ПСЖ» намерен оформить трансфер Мойзе Кина.



Правами на центрального нападающего, который текущий сезон проводит в «Ювентусе», владеет «Эвертон». Аренда 22-летнего игрока рассчитана до лета 2023 года. При этом туринцы, согласно условиям договора, могут выкупить Кина за 28 млн евро. Однако руководство парижан данный факт не останавливает. Клуб готов выплатить за форварда аналогичную сумму ближайшим летом.



Напомним, в прошлом сезоне Кин защищал цвета «Пари Сен-Жермен» в рамках договора аренды.



За «Ювентус» он провел 28 матчей (5 забитых голов, 1 ассист). Портал «Transfermarkt» оценивает итальянца в 32 миллиона евро.



Напомним, с 2018 года Кин вызывается в сборную Италии.