Роналду может стать одноклубником Месси

Дата публикации: 08-03-2022

Ресурс «Report», ссылаясь на «Football Transfers», сообщил о том, что Криштиану Роналду может оказаться в «ПСЖ». Если трансфер состоится, то в составе парижан он будет выступать вместе с Лионелем Месси.



Переехать во Францию форвард может в случае непопадания «МЮ» в ЛЧ по итогам сезона. Ранее сообщалось, что Криштиану находится в Португалии, где размышляет относительно своего будущего. Воскресный поединок против «Ман Сити» он пропустил из-за рецидива травмы бедра, беспокоившей его в начале года. Для «красных дьяволов» матч закончился разгромным поражением (1:4). После 28 игр «Юнайтед» находится на 5-м месте в АПЛ (47 очков).



Роналду в сезоне 21/22 провел за 31 встречу (15 голов, 3 ассиста). Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.