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«Арсенал» сразится с «ПСЖ» за Пакета

Дата публикации: 08-03-2022

Бразильский полузащитник может перебраться в АПЛ.

«Арсенал» работает над усилением состава в ближайшее летнее трансферное окно.

Согласно сведениям издания «Calciomercato», лондонский клуб заинтересован в усилении позиции атакующего полузащитника и готов сделать предложение по Лукасу Пакета.

Источник утверждает, что «Арсенал» намерен сразиться за футболиста с «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Пакета поучаствовал в 30 поединков за «Лион» во всех турнирах. В них он забил 8 мячей, а также отдал 5 результативных передач.

На сегодняшний день рыночная стоимость бразильца, чей контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года, оценивается в 35 000 000 евро.

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