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FIFA разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами

Дата публикации: 08-03-2022

ФИФА позволила легионерам приостанавливать трудовые отношения с российскими клубами. Такая информация появилась на официальном сайте организации.

Сообщается, что иностранные футболисты, играющие в РПЛ, смогут заключать контракты с клубами из других государств со сроком действия до конца июня 2022 года. По завершению данного периода им придется вернуться в состав своих команд из России.

Ранее ФИФА и УЕФА наложили запрет на участие российских клубов и сборной на участие в турнирах под своей эгидой. Причиной этого стал конфликт на Украине. РФС с подобным решением не согласился и заявил о намерении обжаловать его в CAS (Спортивном арбитражном суде).

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