«Барселона» сосредоточится на подписании Кессье после трансфера Кристенсена

Дата публикации: 08-03-2022

«Блаугранас» готовят два летних подписания на правах свободных агентов.



Как ранее сообщалось, центральный защитник Андреас Кристенсен, чей контракт с лондонским «Челси» истекает следующим летом, предпочитает в конце сезона перебраться в «Барселону», однако на этом «охота» каталонского гранда за свободными агентами не ограничивается.



По информации журналиста Николо Скиры, после того, как «Барселоне» удастся заключить предварительное соглашение с Кристенсеном, руководство клуба планирует сосредоточиться подписании центрального полузащитника «Милана» Франка Кессье, чей трудовой договор также рассчитан до конца сезона.



Утверждается, что между руководством «сине-гранатовых» и агентом 25-летнего ивуарийца должна состояться встреча, намеченная на ближайшие дни. На ней стороны обсудят детали возможного переезда футболиста на «Камп Ноу» в летнее трансферное окно.