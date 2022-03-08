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У России есть шанс: ФИФА может перенести «стык» с поляками на июнь

Дата публикации: 08-03-2022

В ФИФА рассматривают вариант с переносом стыковых игр в рамках отбора на ЧМ-22 между Польшей и Россией на другую дату. Есть вероятность, что встреча может состояться в июне.

По данным «Interia Sport», в ФИФА пытаются приложить максимум усилий, чтобы «сохранить Россию». В офисе организации предложили провести встречу между российской и польской сборными в июне. На аналогичную дату могут перенести и другие «стыки».

Польская сторона надеется получить ответ от ФИФА 8-го марта.

Россия в рамках полуфинальной стадии отбора на ЧМ-22 должна была встретиться с Польшей 24-го марта. Однако по решению FIFA сборную отстранили от соревнований под эгидой организации. Аналогичные ограничения были введены и в отношении российских клубов со стороны УЕФА.

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