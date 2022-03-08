«Вест Хэм» сделал «Удинезе» предложение о покупке Деулофеу

Дата публикации: 08-03-2022

Карьера Жерара Деулофеу может продолжиться в АПЛ. Форвард «Удинезе» попал в сферу интересов «Вест Хэма».



«Calciomercato» сообщает, что «молотобойцы» уже направили боссам итальянского клуба официальное предложение по нападающему. Лондонцы намерены подписать Деулофеу к сезону 2022/2023.



Испанец воспитывался в академии «Барселоны». В Премьер-лиги Деулофеу провел несколько сезонов, защищая цвета «Эвертона» и «Уотфорда». Состав «Удинезе» он пополнил в январе прошлого года. В текущем сезоне в активе 27-летнего футболиста 24 встречи (8 забитых мячей, 2 результативных паса).



С «черно-белыми» Жерар связан трудовыми отношениями до лета 2024 года. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 10 млн евро.