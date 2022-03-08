«Ньюкасл» зимой пытался подписать Распадори за 25 млн евро

Дата публикации: 08-03-2022

«Сассуоло» не захотел продавать своего 22-летнего центрфорварда за эту сумму.



В зимнее трансферное окно «Ньюкасл Юнайтед» во избежание вылета из английской Премьер-лиги в Чемпионшип провел очень активную кампанию по подписанию новых игроков, однако не все запланированное «сорокам» удалось успешно завершить.



Как сообщает журналист Николо Скира, в январе команда Эдди Хау пыталась подписать молодого нападающего «Сассуоло» Джакомо Распадори. Англичане предлагали итальянскому клубу 25 миллионов евро, однако получили отказ.



Утверждается, что в трансфере Распадори, который провел в этом сезоне Серии А 27 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов, также заинтересован туринский «Ювентус».