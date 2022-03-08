«Рома» и «Фиорентина» интересуются защитником «МЮ»

Дата публикации: 08-03-2022

Диогу Далот, правами на которого владеет «Ман Юнайтед», заинтересовал сразу 2 итальянских клуба. Ближайшим летом защитник может сменить команду. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Николо Скира.



Португалец имеет действующее соглашение с «красными дьяволами», которое истекает летом 2023 года. В настоящий момент стороны приостановили переговоры о его пролонгации. При этом на игрока есть спрос в Италии. В своем составе Далота хотят видеть «Фиорентина» и «Рома».



На «Олд Траффорд» португалец выступает с лета 2018 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 20 поединков за английскую команду (без результативных действий). Рыночная стоимость 22-летнего футболиста равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).