Свернуть список

Черышев может перейти в российский клуб

Дата публикации: 08-03-2022

Неожиданной новостью в рамках эфира «Матч ТВ» поделился Дмитрий Черышев. Он заявил, что его сын, выступающий за «Валенсию», может стать игроком одной из команд РПЛ.

«Такое может случиться. Для футболиста особенно важно держать в тайне детали перехода, пока он не состоялся», - отметил Черышев-старший.

Он подчеркнул, что в «Валенсии» на его сына не оказывается дополнительного давления в связи с ситуацией на Украине.

«Денис не ощущает какого-либо давления. Его поддерживают другие игроки, он свободно тренируется и выступает. Для всех абсолютно ясно, что от спортсменов и от Дениса здесь ничего не зависит, поэтому и отношение к нему осталось прежним», - заявил Черышев-старший.

В сезоне 21/22 хавбек сборной России отличился 1 голом и 2 ассистами в 13 играх за «Валенсию».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close