Черышев может перейти в российский клуб

Дата публикации: 08-03-2022

Неожиданной новостью в рамках эфира «Матч ТВ» поделился Дмитрий Черышев. Он заявил, что его сын, выступающий за «Валенсию», может стать игроком одной из команд РПЛ.



«Такое может случиться. Для футболиста особенно важно держать в тайне детали перехода, пока он не состоялся», - отметил Черышев-старший.



Он подчеркнул, что в «Валенсии» на его сына не оказывается дополнительного давления в связи с ситуацией на Украине.



«Денис не ощущает какого-либо давления. Его поддерживают другие игроки, он свободно тренируется и выступает. Для всех абсолютно ясно, что от спортсменов и от Дениса здесь ничего не зависит, поэтому и отношение к нему осталось прежним», - заявил Черышев-старший.



В сезоне 21/22 хавбек сборной России отличился 1 голом и 2 ассистами в 13 играх за «Валенсию».