Нерес заинтересовал два бразильских клуба

Дата публикации: 08-03-2022

Футболист может уйти из «Шахтера», так и не сыграв в официальных поединках.



Вингер донецкого «Шахтера» Давид Нерес может покинуть украинскую команду и возобновить выступления в чемпионате Бразилии. 25-летним игроком заинтересовались два гранда местного футбола – «Сан-Паулу» и «Фламенго», сообщает «UOL».



Что касается «Сан-Паулу», то этот трансфер возможен только при снижении зарплатных аппетитов футболиста, а вот «Фламенго» готов полностью покрыть заработную плату Нереса. К тому же клуб следит за другими игроками из Украины и РФ.



Отметим, что Нерес присоединился к «горнякам» только этой зимой и еще не успел дебютировать за клуб в официальных матчах. Он перешел в «Шахтер» из «Аякса» за 15 млн евро.