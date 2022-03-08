АПЛ остановил трансляции матчей в России
Дата публикации: 08-03-2022
Руководство Английской премьер-лиги разорвало контракт с компанией Rambler Media на показ чемпионата Англии на территории России.
Решение вступило в силу немедленно и означает, что трансляции четырех матчей в четверг будут отменены.
Турнир в России транслировал стриминговый сервис Okko.
Также во вторник руководство Английской футбольной лиги приостановило действие контракта с телеканалом "Матч ТВ" на трансляцию Кубка английской лиги.