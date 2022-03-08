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АПЛ остановил трансляции матчей в России

Дата публикации: 08-03-2022

Трансляция матчей АПЛ в России остановлена

Руководство Английской премьер-лиги разорвало контракт с компанией Rambler Media на показ чемпионата Англии на территории России.
Решение вступило в силу немедленно и означает, что трансляции четырех матчей в четверг будут отменены.

Турнир в России транслировал стриминговый сервис Okko.

Также во вторник руководство Английской футбольной лиги приостановило действие контракта с телеканалом "Матч ТВ" на трансляцию Кубка английской лиги.




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