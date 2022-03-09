«ПСЖ» предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола

Дата публикации: 09-03-2022

«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить в своем составе Килиана Мбаппе. По данным «The Independent», парижане подготовили для форварда рекордный в истории футбола контракт.



Если Мбаппе согласится продлить сотрудничество с «красно-синими», то его зарплата увеличится до 100 000 000 евро за сезон. Такие деньги «Реал», считающийся основным претендентом на француза, платить не готов. Мадридцы надеются завлечь нападающего брендом и потенциалом клуба.



Ранее ряд источников писали, что парижане подготовили для Мбаппе договор до 2024 года с зарплатой в 50 млн евро за сезон. Помимо этого, француз мог рассчитывать на 100 млн евро в качестве награды за лояльность.



Соглашение Килиана с «Пари Сен-Жермен» действует до лета. В сезоне 21/22 он отличился 24 раза и сделал 17 ассистов в 34 играх.