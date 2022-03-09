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«Ювентус» может подписать защитника «Кальяри»

Дата публикации: 09-03-2022

Рауль Белланова может стать игроком «Ювентуса». Информацией поделился ресурс «Calciomercato».

На трансфере защитника настаивает Массимилиано Аллегри, возглавляющий туринцев. Сумма сделки оценивается в 7-9 млн евро.

Белланова выпускник футбольной школы «Милана». В 2019 году он перешел в «Бордо», подписав с французской командой соглашение на 4,5 года. Текущий сезон Рауль проводит в составе «Кальяри» в рамках договора аренды, который предусматривает возможность выкупа прав на футболиста.

В сезоне 2021/2022 на счету Беллановы 21 поединок, в которых он отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми пасами. Стоимость 21-летнего фулбека – 2 млн евро («Transfermarkt»).

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